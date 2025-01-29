Опубликован прогноз погоды на 30 января в Рязанской области
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируют южный, юго-западный до 10 метров в секунду.
Опубликован прогноз погоды на 30 января в Рязанской области. Его разместила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой дождь. Ветер прогнозируют южный, юго-западный до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит 0, +3°С, днем — +2, +7°С.