Ночью над российскими регионами сбили более 100 беспилотников

В ночь на 29 января российская система ПВО сбила 104 украинских БПЛА над 9 регионами.

Ночью над российскими регионами сбили более 100 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 29 января российская система ПВО сбила 104 украинских БПЛА над 9 регионами: 47 — над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, 7 — над Тверской, 4 — над Белгородской, 3 — над Нижегородской, 3 — над Калужской, 1 — над Ростовской и 1- над Ленинградской областями.

В Нижегородской области обломки БПЛА упали на территорию промзоны, пострадавших нет.

По данным Shot, в смоленской области ВСУ пытались атаковать объект ядерной энергетики, пострадавших и разрушений нет. В Ленинградской области беспилотник ВСУ уничтожили над Ладожским озером, пострадавших нет.