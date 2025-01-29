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Ночью над российскими регионами сбили более 100 беспилотников
В ночь на 29 января российская система ПВО сбила 104 украинских БПЛА над 9 регионами.

Ночью над российскими регионами сбили более 100 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны.

В ночь на 29 января российская система ПВО сбила 104 украинских БПЛА над 9 регионами: 47 — над Курской областью, 27 — над Брянской, 11 — над Смоленской, 7 — над Тверской, 4 — над Белгородской, 3 — над Нижегородской, 3 — над Калужской, 1 — над Ростовской и 1- над Ленинградской областями.

В Нижегородской области обломки БПЛА упали на территорию промзоны, пострадавших нет.

По данным Shot, в смоленской области ВСУ пытались атаковать объект ядерной энергетики, пострадавших и разрушений нет. В Ленинградской области беспилотник ВСУ уничтожили над Ладожским озером, пострадавших нет.