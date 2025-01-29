Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 30
Птн, 31
Сбт, 01
ЦБ USD 98.01 0.04 30/01
ЦБ EUR 102.4 0.8 30/01
Нал. USD 100.50 / 100.50 29/01 18:35
Нал. EUR 105.00 / 106.21 29/01 18:35
Новости
Итоги года New
Публикации
Об идиотизме чиновников, протестных настроениях и SHAMANе. Как прошла...
Из серьезных тем на встрече затронули: буллинг в школах...
Вчера 18:04
1 328
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
37 147
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
45 324
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
55 896
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
На улице Есенина в Рязани столкнулись две иномарки
Судя по кадрам, Haval выезжал с прилегающей территории, когда в него на большой скорости врезалась Skoda.

На улице Есенина в Рязани столкнулись две иномарки. Об этом в среду, 29 января, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Судя по кадрам, Haval выезжал с прилегающей территории, когда в него на большой скорости врезалась Skoda.

«Может будет полезно пострадавшим в ДТП напротив бывшего автосалона Чехия-Авто. Явное превышение скорости водителем черного авто», — написал автор поста.

О пострадавших не сообщается.