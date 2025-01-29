На улице Есенина в Рязани столкнулись две иномарки

Судя по кадрам, Haval выезжал с прилегающей территории, когда в него на большой скорости врезалась Skoda.

На улице Есенина в Рязани столкнулись две иномарки. Об этом в среду, 29 января, сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».

Судя по кадрам, Haval выезжал с прилегающей территории, когда в него на большой скорости врезалась Skoda.

«Может будет полезно пострадавшим в ДТП напротив бывшего автосалона Чехия-Авто. Явное превышение скорости водителем черного авто», — написал автор поста.

О пострадавших не сообщается.