Матвиенко: нужно бороться с привлечением репетиторов для сдачи экзаменов в школе

Она призвала комитет по науке, образованию и культуре взять на контроль этот вопрос.

В Совфеде предложили не привлекать репетиторов для сдачи школьных экзаменов. С инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передало ТАСС 29 января.

Она призвала комитет по науке, образованию и культуре взять на контроль этот вопрос.

Как сказала Матвиенко, необходимо бороться с тенденцией, когда родители вынуждены обращаться к услугам репетиторов, чтобы обеспечить своим детям сдачу школьных экзаменов.

Парламентарий добавила, что в период весенней сессии в рамках «правительственного часа» сенаторы обсудят Стратегию развития образования до 2036 года.