Матвиенко: нужно бороться с привлечением репетиторов для сдачи экзаменов в школе
Она призвала комитет по науке, образованию и культуре взять на контроль этот вопрос.
В Совфеде предложили не привлекать репетиторов для сдачи школьных экзаменов. С инициативой выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, передало ТАСС 29 января.
Она призвала комитет по науке, образованию и культуре взять на контроль этот вопрос.
Как сказала Матвиенко, необходимо бороться с тенденцией, когда родители вынуждены обращаться к услугам репетиторов, чтобы обеспечить своим детям сдачу школьных экзаменов.
Парламентарий добавила, что в период весенней сессии в рамках «правительственного часа» сенаторы обсудят Стратегию развития образования до 2036 года.