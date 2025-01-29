Из-за Байдена Украина «сражалась в одиночку», заявил Зеленский

Зеленский заявил, что до начала спецоперации он просил Байдена ввести антироссийские санкции и передать ВСУ оружие. Однако, по его словам, бывший президент США не решился сделать это.

Президент Владимир Зеленский заявил, что из-за бывшего американского лидера Джо Байдена Украине пришлось «сражаться в одиночку». Об этом он заявил в беседе с Fox News, передало 29 января RT. Зеленский заявил, что до начала спецоперации он просил Байдена ввести санкции против России и передать ВСУ оружие. Однако, по его словам, бывший президент США не решился сделать это.

«Украинцы были предоставлены сами себе, мы сражались в одиночку», — заявил Зеленский.