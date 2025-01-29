Инфляция в Рязанской области выросла до 9,5%

На показатель повлиял рост цен на овощи и фрукты, бытовую технику ипарикмахерские услуги.

Инфляция в Рязанской области выросла до 9,5%. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

На показатель повлиял рост цен на овощи и фрукты, бытовую технику ипарикмахерские услуги.

Отмечается увеличение затрат на производство и поставку ряда товаров и услуг. В частности, сильнее стали дорожать помидоры. В стоимость тепличной продукциироссийские аграрии закладывали свои издержки на оплату услуг ЖКХ и рост зарплатысотрудников, а импортные поставки подорожали из-за ослабления рубля.

«Валютный курс повлиял и на закупку бытовой техники. Новые товары дляпродавцов, а также комплектующие и материалы для производителей стали обходиться дороже, при этом потребительский спрос на технику сохранялся. Витоге компании заложили свои траты в конечную стоимость, холодильники и стиральные машины были в декабре дороже, чем год назад», — рассказалазаместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Кроме этого, сократилось предложение отдельных продуктов, что также повлиялона общий рост цен.

По информации ЦБ, высокая ключевая ставка должна увеличить привлекательность сбережений и снизить избыточный спрос. В результате рост цен будет замедляться.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в целом по стране вернется к 4% в 2026 году.