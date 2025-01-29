Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 29
Чтв, 30
Птн, 31
ЦБ USD 97.97 0.84 29/01
ЦБ EUR 101.6 -1.15 29/01
Нал. USD 100.50 / 99.45 29/01 17:25
Нал. EUR 105.00 / 105.70 29/01 17:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
36 599
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
44 722
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
55 226
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
48 859
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Инфляция в Рязанской области выросла до 9,5%
На показатель повлиял рост цен на овощи и фрукты, бытовую технику ипарикмахерские услуги.

Инфляция в Рязанской области выросла до 9,5%. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Банка России.

На показатель повлиял рост цен на овощи и фрукты, бытовую технику ипарикмахерские услуги.

Отмечается увеличение затрат на производство и поставку ряда товаров и услуг. В частности, сильнее стали дорожать помидоры. В стоимость тепличной продукциироссийские аграрии закладывали свои издержки на оплату услуг ЖКХ и рост зарплатысотрудников, а импортные поставки подорожали из-за ослабления рубля.

«Валютный курс повлиял и на закупку бытовой техники. Новые товары дляпродавцов, а также комплектующие и материалы для производителей стали обходиться дороже, при этом потребительский спрос на технику сохранялся. Витоге компании заложили свои траты в конечную стоимость, холодильники и стиральные машины были в декабре дороже, чем год назад», — рассказалазаместитель управляющего рязанским отделением Банка России Елена Морозова.

Кроме этого, сократилось предложение отдельных продуктов, что также повлиялона общий рост цен.

По информации ЦБ, высокая ключевая ставка должна увеличить привлекательность сбережений и снизить избыточный спрос. В результате рост цен будет замедляться.

По прогнозу регулятора, годовая инфляция в целом по стране вернется к 4% в 2026 году.