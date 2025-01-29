Двух иностранцев осудят за изготовление наркотиков в Рязанской области

Фигурантов заключили под стражу.

Двух иностранцев осудят за изготовление наркотиков на территории Рязанской области. Об этом в среду, 29 января, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с февраля 2023 года по май 2024 года на территории частного домовладения в Захаровском районе двое обвиняемых оборудовали нарколабораторию, в которой произвели более трех килограммов запрещенного вещества. Сбыть его злоумышленникам не удалось — преступную деятельность пресекли сотрудники полиции.

Фигурантов заключили под стражу.

За незаконное производство наркотических средств уголовным законодательством предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Рязанский областной суд.