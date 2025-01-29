Дело о нападении ротвейлера на четырехлетнюю рязанку направили в суд

Напомним, инцидент произошел в августе 2024 года.

Дело о нападении ротвейлера на четырехлетнюю рязанку направили в суд. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Напомним, инцидент произошел в августе 2024 года. По данным следствия, 54-летняя хозяйка собаки решила покормить животное во дворе дома и не закрыла калитку, ведущую на улицу. Собака выбежала со двора и напала на четырехлетнюю девочку.

Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд.

Ранее в суд был направлен иск о компенсации морального вреда потерпевшей, который находится на рассмотрении.