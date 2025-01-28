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«Зеленый сад» рекомендовал рязанцам покупать недвижимость на перспективу

«Зеленый сад» рекомендовал рязанцам покупать недвижимость на перспективу. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Выбирая квартиру, мы чаще всего исходим из своих текущих потребностей. Смотрим на цену, планировку, инфраструктуру. Но при этом не всегда думаем на перспективу. Будет ли выбранное жильё радовать через 10 лет? А через 20? А что если квартиру потребуется продать? ГК „Зеленый сад“ предлагает покупателям жилье с исключительно хорошими перспективами. Его будущее прозрачно и понятно», — отметили представители застройщика.

Отмечается, что девелопер строит жилье повышенного уровня комфортности. Каждый дом отличают удачная локация, комплексная система безопасности, дизайнерски оформленные технологичные досуговые зоны двора, а также удобный паркинг.

Что касается внутренних характеристик квартир, то рязанцам предлагают высокие потолки, эргономичные планировки, мастер-спальни и наличие нескольких санузлов.

Также в каждом жилом комплексе создана безбарьерная среда. Нет никаких крутых подъемов, лишних ступенек и бордюров, что точно оценят мамы с колясками и пожилые люди. В каждом подъезде — автоматические шлюзовые двери, которые сами открываются, когда к ним подходят жильцы. Во дворах есть зоны для детских игр, занятий спортом, тихого отдыха с книгой или выгула домашних любимцев.

Кроме того, квартира может стать источником дохода в условиях подъема рынка аренды. Сдавать квартиры в домах «Зеленого сада» особенно выгодно — они пользуются огромным спросом у арендаторов.

Если квартиру нужно продать, лучшей рекламой будет то, что она расположена в жилом комплексе от «Зеленого сада». Дома компании-девелопера — это гораздо больше, чем просто надежные стены. Это шикарное лобби с местом под коляски и детский транспорт, светлые дизайнерские подъезды, входные группы с подогревом и вау-дворы с лаунж-зонам.

Перспективы вашей квартиры — работа «Зеленого сада», с которой компания отлично справляется. Вам остается лишь выбрать жилой комплекс на свой вкус: www.green-garden.ru/.