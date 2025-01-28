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Сотни рязанцев выстроились перед филармонией для встречи с Мизулиной
Напомним, во вторник в филармонии пройдет встреча с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной.

Перед рязанской филармонией образовалась очередь из желающих попасть на встречу с Екатериной Мизулиной. Об этом сообщила журналист РЗН. Инфо.

Начало мероприятия задерживается. Екатерина Мизулина уже приехала в филармонию.

По данным Telegram-канала «Топор|Новости Рязани», детей из школ заставляли идти к Мизулиной.

«11 классы заставили набирать по 10 человек от класса на это мероприятие», — отметили в сообщении.

Видео с места можно посмотреть по ссылке.