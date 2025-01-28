В школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России»

Его вновь начнут преподавать с 1 сентября 2026 года.

В школы вернется предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России». Об этом пишет URA.RU со ссылкой на Патриарха Кирилла.

Дисциплину будут преподавать учителя истории для 5-7 классов.

«По моему предложению была сформирована рабочая группа, которая в течение прошедшего года взаимодействовала с рядом государственных органов. Результатом ее работы стали договоренности о возвращении предмета», — заявил Патриарх.

Министр просвещения Сергей Кравцов добавил, что ОДКНР вернется в школы с 1 сентября 2026 года.