В Санкт-Петербурге мужчина покончил с собой

В Санкт-Петербурге мужчина покончил с собой. Об этом сообщает Telegram-канал «Плохие новости».

По данным канала, 40-летний Алексей из Ленобласти работал на заводе по производству упаковки., в остальное время подрабатывал курьером. Мужчина женился несколько лет назад — у них супругой родился общий ребенок. Кроме того, у женщины была дочь от прошлых отношений. Мужчина оплачивал ипотеку и обеспечивал всю семью, пока его жена была в декрете. Отмечается. что петербуржец начал выпивать, что вызывало скандалы в семье и на работе.

В день трагедии он позвонил супруге и был пьян. Они поссорились и мужчина пропал. Его тело нашли в лесу.