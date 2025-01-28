В Рязанской области женщина угрожала знакомому убийством

Инцидент произошел в октябре 2024 года в Сараевском районе.

В Рязанской области женщина угрожала знакомому убийством. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2024 года в Сараевском районе. 39-летняя жительница села Муравлянка выпила со своим 28-летним знакомым. Между парой произошел конфликт, в ходе которого женщина схватила нож и стала угрожать мужчине убийством.

Возбуждено уголовное дело, его направили мировому судье Сараевского районного суда для рассмотрения по существу.