В Рязани водитель маршрутки объехал пробку по обочине

В Рязани водитель маршрутки объехал пробку по обочине.

В Рязани водитель маршрутки объехал пробку по обочине. Об этом сообщается в Telegram-канале «Топор|Новости Рязани».

Инцидент произошел утром 27 января. Маршрутка № 75 объехала пробку по обочине.

«Едет по обочине, по грязи. Объезжает пробку, подрезая легковые автомобили, чем нарушает правила дорожного движения. Двигался со стороны села Дятьково в сторону города», — отметил один из водителей.