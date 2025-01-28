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В Рязани родителей обучили основам первой помощи детям

В Рязани родителей обучили основам первой помощи детям. Об этом сообщает пресс-служба компании МегаФон.

Учения компания провела совместно с благотворительной организацией «Мария мама». Ее целью было привлечь дополнительных слушателей на курсы по обучению первой помощи детям. Курсы посетили более тысячи россиян из 11 регионов.

Акция стартовала в октябре. При помощи платформы «МегаФон Таргет» организаторы отправляли СМС-приглашения на бесплатные занятия школы первой помощи детям «Мария мама». После старта рассылок скорость бронирования мест на занятиях увеличилась примерно в 2 раза: в течение 1-2 дней группы были полностью укомплектованы.

Отмечается, что ежемесячно бесплатную программу «Школа первой помощи детям» посещают от 700 до 900 человек, а благодаря СМС-рассылке эта цифра увеличилась до 1400 человек. Чтобы пройти обучение смогли все желающие, специалистам благотворительной организации пришлось увеличивать частоту занятий. Если ранее в среднем в месяц проводилось 23 занятия школ первой помощи, то после совместной работы по привлечению участников курсов их число выросло до 38.

«Мы предположили, что экспертиза МегаФона и возможности big data могут эффективно применяться в благотворительности. Результат рассылок даже превзошел наши ожидания. Конверсия в регистрацию на занятие из тех абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30%. Мы рады, что смогли поддержать такой важный проект и внесли свой вклад в обучение первой помощи детям», — рассказала директор департамента по цифровому маркетингу Екатерина Гаммель.

«Благодаря поддержке МегаФона мы смогли дополнительно обучить первой помощи почти 700 родителей. Они прошли практические занятия и получили необходимые навыки помощи, научились в критический момент действовать быстро и правильно, не терять бесценные минуты. Кроме того, рассылки помогли нам рассказать о проекте тем, кто еще не знал, привлечь внимание, к примеру, посещаемость нашего сайта возросла более, чем в три раза», — рассказала руководитель проекта «Школа первой помощи детям АНО «Мария мама» Екатерина Протопопова.