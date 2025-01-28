В Рязани четверых натурализованных граждан поставили на воинский учет

В ходе рейда, который провели военные следователи и сотрудники военкомата, на 5-й оптовой базе, других торговых и строительных площадках проверили 25 человек.

В Рязани четверых натурализованных граждан поставили на воинский учет. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В ходе рейда, который провели военные следователи и сотрудники военкомата, на 5-й оптовой базе, других торговых и строительных площадках проверили 25 человек. Четверых сопроводили в военкоматы, трое изъявили желание служить по контракту. Всего за год на воинский учет поставили более 700 натурализованных граждан, 500 заключили контракт.