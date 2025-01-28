В Рязани 29 января массово отключат холодную воду

Холодной воды не будет c 09:00 до 20:00

В Рязани 29 января массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба «Водоканала».

Холодной воды не будет c 09:00 до 20:00 по адресам:

улица Бирюзова, дома №№ 3, 3 корпус 1, 3 корпус 2, 3 корпус 4, 3 корпус 5, 3а, 3б ЦТП-44а, 4, 4 корпус 1, 4 корпус 2, 4а (МБДОУ Детский сад № 120), 5, 5 корпус 1, 5 корпус 2, 6, 6 корпус 1, 6 корпус 2, 6а (МАДОУ Детский сад № 3), 7, 7 (МБУДО ЦДТ Приокский), 7 ЦТП-44,7 корпус 1, 7 корпус 2, 8, 8 корпус 1, 8а (МБДОУ Детский сад № 16), 9/23; 9/23 ст1 (АЗС);

улица Интернациональная, дома №№ 3 корпус 1 (МБДОУ Детский сад № 120), 4, 4 корпус 2, 5, 5 корпус 1, 6 (МБОУ Школа № 58), 7, 7а, 8/29;

улица Станкозаводская, дома №№ 25, 25 корпус 1, 27.

С 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по адресам: