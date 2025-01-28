В России выросли дистанционные продажи сим-карт

По количеству удаленных подключений лидирует МТС, на долю компании приходится 31% контрактов.

В России выросли дистанционные продажи сим-карт. Исследование провела компания МТС.

В России отмечается рост дистанционной продажи сим-карт мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%. По количеству удаленных подключений лидирует МТС, на долю компании приходится 31% контрактов.

В вопросе «Каким способом абоненты предпочли бы купить новую SIM-карту?» 79% высказались за дистанционный вариант. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, еще 31% — сайт оператора связи. МТС предлагает такую услугу прямо в мессенджере Telegram. Исследователи также выяснили, как долго абоненты пользуются услугами своего оператора. В среднем, это более восьми лет. Перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть лишь 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной̆ связи), то, по результатам опроса, скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%. За «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком» высказались по 10% за каждого.

В исследовании, посвященном рынку дистанционных подключений к услугам мобильной̆ связи, приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года покупали SIM-карты дистанционно. Опрос методом онлайн-анкетирования проводился в конце 2024 года. Система отбора пользователей̆ в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.