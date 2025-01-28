В России спрогнозировали рост мошеннических атак в 2025 году

Отмечается, что злоумышленники перешли от комбинированных схем с смс и звонками к обманам в мессенджерах.

В России спрогнозировали рост мошеннических атак в 2025 году. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные компании Bi.Zone.

Отмечается, что злоумышленники перешли от комбинированных схем с смс и звонками к обманам в мессенджерах.

По данным аналитиков, изменение связано с тем, что государство и операторы связи активно борются с телефонным мошенничеством и блокируют номера аферистов, в то время как аналогичных эффективных мер защиты от мошенничества в мессенджерах пока нет.