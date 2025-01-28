В России разрешили оформлять электронное извещение о ДТП через Госуслуги

Также это можно будет сделать в мобильных приложениях страховых компаний.

В России автовладельцам разрешили оформлять электронное извещение о ДТП через Госуслуги и в мобильных приложениях страховых компаний. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующий закон во втором и третьем чтениях приняла Госдума 28 января. Он позволит составлять извещение в электронном виде без вызова сотрудников полиции и заполнения бланков.

Сейчас автовладельцы могут составить извещение об аварии в электронной форме через единый портал госуслуг. После вступления в силу нового закона они смогут также составить извещение через мобильные приложения страховых компаний и информационные системы Российского союза автостраховщиков.