В России подготовили закон о запрете ввоза вейпов на территорию страны

Также запрещается их производство.

В России подготовили закон о запрете ввоза вейпов на территорию страны. Об этом во вторник, 28 января, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Автор инициативы — председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Документ предлагает полный запрет ввоза на территорию РФ никотинового сырья, никотинсодержащих жидкостей, безникотиновых жидкостей и устройств для их потребления. Также закон запретит производить в стране вейпы и владеть «основным технологическим оборудованием» для производства никотинового сырья.

«Запрещать нужно полностью. Иначе это все продолжат. Странно будет производить вейпы в России, они же должны куда-то идти. Так произошло и со снюсами. Насколько я знаю, снюсы было запрещено продавать, но не производить на тот момент», — заявил парламентарий.