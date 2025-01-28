В России хотят ввести потолок цен на авиабилеты для всех компаний

Ограничивать стоимость билетов могут начать уже осенью 2025 года.

В России хотят ввести потолок цен на авиабилеты для всех компаний. Об этом пишут « Известия ».

По данным издания, ограничивать стоимость билетов могут начать уже осенью 2025 года. Отмечается, что отсутствие у авиакомпании документа, обосновывающего их тарифную политику, будет считаться нарушением.

Минтранс и ФАС направили в авиакомпании письмо с рекомендациями по основным положениям коммерческой политики.