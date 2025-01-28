В Киеве снесли памятник уроженцу Рязани-русскому ученому Ивану Павлову

Чиновники объяснили такое решение тем, что его фигура связана с «имперским нарративом».

В Киеве снесли памятник уроженцу Рязани-русскому ученому Ивану Павлову. Об этом сообщает « Комсомольская правда ».

Чиновники объяснили такое решение тем, что его фигура связана с «имперским нарративом». Демонтированный памятник будет хранится на специальной площадке для бесхозного имущества.

Иван Петрович Павлов — русский и советский ученый, физиолог, создатель науки о высшей нервной деятельности, основатель физиологической школы. Родился в Рязани в семье священника.