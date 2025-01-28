В феврале в Рязанской области может выпасть снег

Об этом рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ им. Есенина Сергей Тобратов.

В феврале в Рязанской области может выпасть снег. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказал руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ им. Есенина Сергей Тобратов.

Он отметил, что февраль будет теплее обычного. Ученый пояснил, что в феврале в регионе может выпасть немного снега.

Тобратов также рассказал, что весна в Рязанской области будет ранней, так как природе не нужно будет тратить силы на растапливание снега.

Он пояснил, что нынешняя ситуация с бесснежной зимой связана с тем, что в регион циклоны приносят тепло, а не осадки в виде снега. Рязанская область находится на границе бесснежного ареала.