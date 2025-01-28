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В Барнауле многодетная мать покрылась жуткой сыпью из-за аллергии на антибиотик

В Барнауле многодетная мать покрылась жуткой сыпью из-за аллергии на антибиотик. Об этом пишет «КП».

Сначала у 28-летней девушки воспалились лимфоузлы. Она обратилась к врачу, тот выписал антибиотик от ОРВИ. Пациентка выпила одну таблетку, после чего у нее налились кровью т начали чесаться глаза, опухли губы. Через некоторое время во рту появились язвы и поднялась температура.

Скорая помощь доставила женщину в инфекционное отделение.

«В приемном покое меня осмотрели, взяли все анализы. Врач долго меня расспрашивала. Сначала думали, что я какой-нибудь фрукт экзотический съела или же ездила за границу. Пока меня опрашивали, я посмотрела в зеркало, а на лице появились водяные прыщики, как при ветрянке», — рассказала многодетная мать.

Ее госпитализировали. Врачи не могли поставить точный диагноз. Прыщи постепенно покрывали все тело.

Медики собрали консилиум, на который приехала новосибирский аллерголог. Она осмотрела пациентку и сказала взять на анализ содержимое язв. Специалистка поставила верный диагноз. Сыпь возникла из-за редкой реакции организма на антибиотик.

Женщину перевели в реанимацию. Таблеток не давали, температуру сбивали народными методами.

Когда пациентку перевели в общую палату, с нее начала слазить кожа. Следом стали выпадать волосы.

Спустя месяц девушка вернулась из больницы домой.

«На восстановление тела ушло полгода, а вот кожа на лице восстанавливалась год. Нервная система настолько устала бороться, что я когда спала, постоянно вздрагивала и просыпалась от этого», — вспоминает женщина.