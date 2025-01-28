Уроженец Рязани Александр Чепик стал вице-губернатором Курской области

С 28 января Александр Чепик назначен вице-губернатором — председателем правительства Курской области.

Уроженец Рязани Александр Чепик стал вице-губернатором Курской области. Об этом сообщает врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

С 28 января Александр Чепик назначен вице-губернатором — председателем правительства Курской области. Хинштейн отметил, что Чепик везде зарекомендовал себя, как эффективный, антикризисный управленец.

Александр Чепик родился 13 июля 1974 года в Рыбном, где учился, жил и работал до 2001 года, после переехал в Тулу. В 2004 году он переехал в Московскую область, а затем, в 2007 году, в Бурятию, где работал заместителем председателя правительства Бурятии по экономическому развитию. В 2017 году Чепик мог стать губернатором Рязанской области.