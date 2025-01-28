Умер клирик Рязанской епархии протоиерей Владимир Покровский

Его не стало 25 января.

25 января умер клирик Рязанской епархии протоиерей Владимир Покровский. Об этом сообщается на сайте областной епархии.

Владимир родился 26 мая 1954 года. Окончил ДОСААФ в 1971 году, в 1996 году завершил обучение в Рязанском православном духовном училище. В 2015 году экстернатом окончил Рязанскую православную духовную семинарию.

25 лет трудился настоятелем храма Рождества Христова в селе Истье Старожиловского района.

Отпевание прошло 27 января в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Чин возглавил настоятель храма протоиерей Георгий Булеков.

Фото: сайт Рязанской епархии.