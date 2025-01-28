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Трое мужчин избили и ограбили рязанца на Народном бульваре
По предварительной информации, трое приятелей, которые вместе работали, распивали спиртное в кафе на Народном бульваре. Выйдя на улицу, мужчины увидели прохожего, говорящего по телефону, и решили отобрать у него гаджет. Позже они планировали продать похищенное.

Трое мужчин избили и ограбили рязанца на Народном бульваре. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Неизвестные напали на 35-летнюю жертву вечером. После драки они отобрали зимнюю куртку, в кармане которой были деньги, и отняли смартфон.

Оперативники уголовного розыска получили от заявителя описание внешности нападавших. Местные жители помогли установить их личности. Выяснилось, что к грабежу причастны трое рязанцев в возрасте от 20 до 27 лет. Старший из них ранее был судим за причинение вреда здоровью.

Грабителей нашли и задержали. У них обнаружили похищенные смартфон и куртку.

По предварительной информации, трое приятелей, которые вместе работали, распивали спиртное в кафе на Народном бульваре. Выйдя на улицу, мужчины увидели прохожего, говорящего по телефону, и решили отобрать у него гаджет. Позже они планировали продать похищенное.

Возбуждено уголовное дело.