Рязанскую бизнесвумен оштрафовали за продажу ножниц «Zinger»

Начальные исковые требования «Зингера» — 62 тысячи 500 рублей.

Скопинскую предпринимательницу оштрафовали за продажу ножниц «Zinger». Соответствующее решение опубликовали в картотеке Арбитражных дел.

В суд обратилось ООО «Зингер СПБ». Продаваемый товар — ножницы, был помещен в картонную упаковку, на которой нанесена надпись «ZINGER». Начальные исковые требования «Зингера» — 62 тысячи 500 рублей.

Иск удовлетворили частично. Сумма штрафа для бизнесвумен — 39 тысяч 700 рублей, из них 31 тысяча 250 рублей за нарушение исключительных прав на товарный знак, остальные деньги — почтовые расходы, видеофиксация продажи и другое. В документах суда указано, что ножницы стоили 260 рублей.

В ходе заседаний эксперты пришли к выводу, что слово «ZINGER» на упаковке спорного товара является сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Поэтому покупатель может ассоциировать одни ножницы с другими.

Фото: сайт магазина «Zinger professional»