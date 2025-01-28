Рязанского подрядчика оштрафовали на 2,5 миллиона за невыполнение обязательств

Организация должна была провести ремонт системы теплоснабжения 14 многоквартирных домов.

Рязанского подрядчика оштрафовали на 2,5 миллиона за невыполнение обязательств. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что региональный Фонд капремонта и коммерческая организация заключили договор стоимостью свыше 65 млн рублей на проведение работ по реконструкции системы теплоснабжения 14 многоквартирных домов. Однако в заявленный срок подрядчик выполнил лишь часть работ.

В отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 7. 32 КоАП РФ (бездействие, повлекшее неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом). По результатам его рассмотрения подрядчику назначен штраф в размере 2,5 млн рублей, договор расторгнут в одностороннем порядке.