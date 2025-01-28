Рязанку осудили за незаконный оборот наркотиков

Женщине дали отсрочку до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста, однако она скрылась от представителей уголовно-исполнительной инспекции.

Рязанку осудили за незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в январе 2024 года 35-летняя женщина была осуждена к шести годам лишения свободы по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный оборот наркотических средств). Осужденной дали отсрочку до достижения ее сыном четырнадцатилетнего возраста, однако она скрылась от представителей уголовно-исполнительной инспекции.

С учетом представленных доказательств суд отменил ей отсрочку отбывания наказания и вынес решение о реальном лишении свободы с отбыванием в колонии общего режима. Рязанку взяли под стражу в зале суда.