Осужденный за изнасилование боец MMA вернулся с СВО и обучает детей самбо

Осужденный за изнасилование 18-летней девушки боец MMA вернулся с СВО и обучает детей самбо. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Чемпиона Европы по боевому самбо Максима Новоселова арестовали в марте 2022 года в Москве. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы. Мужчина подписал контракт с Минобороны и в мае 2024 года оказался на свободе.

По данным портала, бывший осужденный приезжал в командировку в Пензенскую область, чтобы провести мастер-класс для детей-самбистов. Репортаж о нем вышел в местных «Вестях» на «России-1». Сообщалось, что в мероприятии участвовала шестилетняя спортсменка.

Также Новоселов тренирует десантников ВДВ и военнослужащих.

Фото: личная страница Максима Новоселова ВКонтакте.