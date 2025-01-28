На нескольких краснодарских пляжах ввели карантин

Мера связана с обнаружением вируса птичьего гриппа в трупах пернатых.

На нескольких краснодарских пляжах ввели карантин из-за обнаружения вируса птичьего гриппа в трупах пернатых. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным портала, указ введен в качестве меры профилактики после разлива мазута.

Согласно документу, в Краснодарском крае «в целях ликвидации очагов высокопатогенного гриппа птиц» ввели карантин в пяти местах: на пляже в селе Витязево в Анапе, на косе Чушка в Темрюкском районе Краснодарского края и в Восточном и Южном районах Новороссийска. Эти территории запрещено посещать посторонним лицам, они закрыты для проезда, там также нельзя лечить больных птиц.

Отмечается, что указ был подписан 20 января, однако официально о карантинных мерах нигде не сообщалось. В департаменте ветеринарии Краснодарского края отказались дать комментарий по данному вопросу.

Уточняется, что угрозы для домашней птицы и людей в данный момент нет.

Фото: Telegram-канал оперштаба Краснодарского края