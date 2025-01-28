Мошенники обманули двух рязанских пенсионерок и пытались скрыться на юге

Их задержали.

Мошенники обманули двух рязанских пенсионерок и пытались скрыться на юге. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 85-летняя рязанка и сообщила, что мошенники похитили у нее 100 тысяч рублей. Она рассказала, что ей позвонил мужчина, представился сотрудником банка и заявил, что ее счет подвергся атаке. Мужчина убедил пенсионерку обналичить деньги и передать купюры «их представителю». Купюры рязанка отдала приехавшей к ее дому девушке.

Полицейские опросили очевидцев, которые видели как курьер вместе с мужчиной садились в такси. Выяснилось, что к краже денег причастна 18-летняя жительница Самарской области и ее 25-летний сожитель. Девушку задержали по месту жительства, а мужчину сняли с поезда, следующего на юг.

Выяснилось, что аналогичным способом пара похитила у 86-летней рязанской пенсионерки 170 тысяч рублей.