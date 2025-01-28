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Мэрия: водитель троллейбуса, в который врезалась пенсионерка, оказался невиновен
В отношение него прекращено административное производство.

Водитель троллейбуса, в который врезалась пенсионерка, оказался невиновен. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщила пресс-служба рязанской мэрии.

«Ввиду отсутствия в действиях водителя состава административного правонарушения Отдельным СБ ДПС Госавтоинспекции УМВД России по Рязанской области административное производство в отношении водителя МУП Рязани „УРТ“ прекращено», — говорится в ответе горадминистрации.

Напомним, инцидент произошел 14 января на улице Новоселов, около Дашковского рынка. В результате происшествия женщина получила травмы.