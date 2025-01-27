В Ставропольском крае компания забила до смерти мужчину

Житель Невинномысска в компании двух друзей забил до смерти отчима обухом топора, палкой, руками и ногами. Об этом сообщило краевое издание «АиФ».

По данным следствия, к убийству привела семейная ссора. Вечером 26 января во дворе одной из многоэтажек молодой человек вместе с приятелями набросился на отчима. Отмечается, что трое парней били мужчину руками, ногами, палкой и обухом топора по разным частям тела, тот в итоге скончался.

На месте происшествия работала полиция. Молодых людей задержали. Их подозревают в убийстве, совершенном группой лиц (п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Видео с места происшествия можно посмотреть по ссылке .

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Ставропольскому краю