В Рязанской области остановили пьяного водителя без «прав»

Инцидент произошел ночью 25 января на улице Лермонтова в Сараях.

В Рязанской области остановили пьяного водителя без «прав». Об этом сообщает ИД «Пресса».

Инцидент произошел ночью 25 января на улице Лермонтова в Сараях. Полицейские остановили автомобиль Chevrolet Lanos, за рулем которого находился нетрезвый житель села Кривское.

Выяснилось, что у мужчины нет водительских прав. На него составили административный протокол, автомобиль отправили на штрафстоянку.