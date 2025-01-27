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В Рязанской области мужчина сел за руль пьяным и устроил ДТП
Уголовное дело направлено в Сараевский районный суд.

В Сараевском районе 30-летний мужчина сел за руль пьяным и устроил ДТП. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры 27 января.

По версии следствия, в августе 2024 года обвиняемый сел за руль «ВАЗ-21099» пьяным и устроил ДТП.

Прокуратура Сараевского района обвиняет мужчину по части 2 статьи 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ). Ранее его привлекали по этой статье к уголовной ответственности.

Дело направлено в Сараевский районный суд.