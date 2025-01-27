В Рязанской области мужчина разбил автомобиль бывшей жены

Мужчина разбил припаркованную машину супруги кирпичом, а затем разбил окно ее квартиры камнем, проник внутрь и причинил ущерб имуществу.

В Рязанской области мужчина разбил автомобиль бывшей жены. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел в октябре 2024 года в Шацком районе. 27-летний местный житель поругался с бывшей супругой и решил отомстить ей. Мужчина разбил припаркованную машину супруги кирпичом, а затем разбил окно ее квартиры камнем, проник внутрь и причинил ущерб имуществу.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.