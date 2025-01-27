В Рязани у инвалида обманом отобрали квартиру

Один из близких родственников инвалида путем обмана приобрел право собственности на принадлежащую ему квартиру.

В Рязани у инвалида обманом отобрали квартиру. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, один из близких родственников инвалида путем обмана приобрел право собственности на принадлежащую ему квартиру.

Прокурор Октябрьского района направил в суд исковое заявление об оспаривании безвозмездной сделки. Кроме того, в орган предварительного расследования направлен материал проверки для рассмотрения вопроса об уголовном преследовании по факту мошенничества.