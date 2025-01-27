В Рязани пьяный водитель съехал в кювет, его поймала полиция

В отношении автомобилиста составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.

В Рязани пьяный водитель съехал в кювет. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Полицейские заметили на окраине Рязани автомобиль «Хавал», который съехал в кювет. Они остановились и поинтересовались у водителя, нужна ли ему помощь.

Во время общения патрульные заметили у 49-летнего рязанца признаки алкогольного опьянения.

На место вызвали сотрудников ГАИ, которые провели освидетельствование. Было установлено, что у нарушителя 1,235 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Сотрудники полиции отстранили мужчину от управления транспортным средством.

В отношении автомобилиста составлен административный протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. За это правонарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок до двух лет.