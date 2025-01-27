В России снизились цены на аренду жилья

Средняя арендная ставка уменьшилась максимум на 12%. При этом за год ставки выросли на 9-16%.

В России снизились цены на аренду жилья. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, средняя арендная ставка уменьшилась максимум на 12%. При этом за год ставки выросли на 9-16%.

«Рост ставок по рыночной ипотеке рикошетом задел рынок арендного жилья. Те граждане, для кого ипотека стала недоступна, переключились на съем квартир. Собственники стали активнее выставлять объекты, поскольку продать их стало сложнее», — заявил руководитель аналитического центра «Дом РФ» Михаил Гольдберг.