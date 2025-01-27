В МИД заявили, что телефонный разговор Путина и Трампа не запланирован

Однако РФ остается открытой для контактов с США, сообщил Рябков.

Стало известно о планах по переговорам между лидерами России и США. Их озвучил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передало 27 января ТАСС.

По его словам, телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа не запланирован, никаких договоренностей нет.

Он отметил, что контакты России с новой администрацией США пока не начались. Однако, как заявил Рябков, Москва остается открытой к ним.

«РФ не предпринимала никаких инициативных шагов, чтобы установить контакты с новой администрацией США», — подчеркнул замглавы МИД.