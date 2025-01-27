В массовом ДТП в Рязанской области один человек погиб, еще восемь пострадали

ДТП произошло 26 января, примерно в 07:00, на 393-ем километре автодороги «М5-Урал» в Сасовском районе. столкнулись «Хендай Солярис», «Шевроле Малибу» и автомобиля «Джили Атлас».