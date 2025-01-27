В массовом ДТП в Рязанской области один человек погиб, еще восемь пострадали
ДТП произошло 26 января, примерно в 07:00, на 393-ем километре автодороги «М5-Урал» в Сасовском районе. столкнулись «Хендай Солярис», «Шевроле Малибу» и автомобиля «Джили Атлас».
В массовом ДТП в Рязанской области один человек погиб, еще восемь пострадали. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
ДТП произошло 26 января, примерно в 07:00, на 393-ем километре автодороги «М5-Урал» в Сасовском районе. столкнулись «Хендай Солярис», «Шевроле Малибу» и автомобиля «Джили Атлас».
В результате происшествия 28-летний пассажир автомобиля «Джили Атлас» скончался на месте ДТП.
28-летний водитель автомобиля «Джили Атлас» и его пассажиры — 36-ти, 25-ти и 23-летние мужчины, а также 27-летний водитель автомобиля «Хендай Солярис» и его пассажиры — 17-летний подросток, 20-ти и 49-летние мужчины с различными травмами доставлены в медицинское учреждение.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.