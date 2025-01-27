В Кремлевском сквере три дня не будет света

Света не будет из-за проведения работ по переподключению линии электропередачи на новую трансформаторную подстанцию.

На территории Кремлевского сквера с 27 по 30 января не будет электричества. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Света не будет из-за проведения работ по переподключению линии электропередачи на новую трансформаторную подстанцию.

Администрация города принесла извинения «за временные неудобства, связанные с отключением электроэнергии, и обращается к рязанцам с пониманием отнестись к работам городских служб».