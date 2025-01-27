Спортсмены школы ХК «Рязань-ВДВ» обыграли московскую хоккейную команду

Юные спортсмены вышли на лед против одной из передовых команд столичного региона — «Красная Машина Юниор». Рязанцы одержали победу над соперником со счетом 4:2.

В эти выходные хоккеисты Хоккейного клуба «Рязань-ВДВ» 2016 года рождения провели первый матч Первенства Московской области по хоккею среди юношей. Об этом сообщает пресс-служба ДС «Олимпийский».

Юные спортсмены вышли на лед против одной из передовых команд столичного региона — «Красная Машина Юниор». Рязанцы одержали победу над соперником со счетом 4:2.

Следующий матч для ХК «Рязань-ВДВ» состоится 2 февраля с командой «Крылья» из города Лобня.

Напомним, что воспитанники ХК «Рязань-ВДВ» 2016 года рождения в начале января успешно выступили в Первом этапе Первенства города Москвы и вошли в топ-10 сильнейших команд страны.