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Скончался известный рязанский тренер Анатолий Лушин
С 1972 по 1988 гг. работал тренером в районном совете ДСС «Локомотив» Рязанского отделения Московской железной дороги. С 1977 года — председатель райсовета ДСО «Локомотив».

Скончался известный рязанский тренер Анатолий Лушин. Об этом сообщила пресс-служба регионального минспорта. Отмечается, что Анатолий Николаевич работал в сфере физической культуры и спорта более 30 лет. Мастер спорта СССР по лыжным гонкам. С 1972 по 1988 гг. работал тренером в районном совете ДСС «Локомотив» Рязанского отделения Московской железной дороги. С 1977 года — председатель райсовета ДСО «Локомотив».

С 1988 года Лушин возглавлял физкультурно-спортивное общество профсоюзов «Россия».

За заслуги в развитии физической культуры и спорта награжден почетной грамотой главы администрации Рязанской области, знаком «Отличник физической культуры и спорта», в 1998 году ему присвоено звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации».

Фото: пресс-служба регионального минспорта.