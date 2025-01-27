Рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе провела рейды в Октябрьском районе Рязани, проверила, как убирают территории многоквартирных домов и нашла нарушения.

Региональная госжилинспекция на прошлой неделе, с 20 по 25 января, провела рейды в Октябрьском районе Рязани и проверила, как убирают территории многоквартирных домов. Об этом 27 января сообщила пресс-служба областного правительства.

Во время рейда, как указано в публикации, инспекторы уделяли особое внимание качеству уборки мусора и содержанию контейнерных площадок, а также состоянию фасадов и отмосток зданий.

Специалисты нашли нарушения на улицах Новой, Юннатов, Качевской, Куйбышевском шоссе и проезде Яблочкова. По данным облправительства, они находятся в управлении ООО «ГУЖК Советского района г. Рязани», ООО «Единая УК», ООО «Сфера комфорта», ООО УО «Техрембытсервис».

Отмечается, что нарушения связаны с несвоевременным вывозом крупногабаритного мусора, складированием на контейнерных площадках (КП) и прилегающей территории строительных и древесных отходов, повреждения КП.

Организациям выдадут предостережения.