Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 27
Втр, 28
Срд, 29
ЦБ USD 97.13 -1.13 28/01
ЦБ EUR 102.75 -0.44 28/01
Нал. USD 100.50 / 100.00 27/01 18:30
Нал. EUR 105.40 / 106.00 27/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Что ждет людей в 2025 году? Прогнозы экспертов и планы властей
Редакция РЗН. Инфо изучила, какие прогнозы делали экспе...
8 января 18:59
33 205
Главные наваждения на Рязанскую область в 2024 году
2024 год в Рязанской области запомнился необычными пого...
5 января 13:58
41 698
Что подорожает в 2025 году в Рязанской области
Чтобы чеки после праздничных выходных не повергли вас в...
4 января 16:40
51 678
Горы, лыжи, кони. Как активно отдохнуть в Рязанской области
Зима не порадовала рязанцев длительными снегопадами. Су...
3 января 15:15
45 329
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Рязанский депутат-участник СВО возмутился отсутствием оповещений об атаках БПЛА
Депутат направил предложение об оповещении населения губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Рязанский депутат-участник СВО возмутился отсутствием оповещений об атаках БПЛА. Об этом депутат Александр Стариков написал на своей странице Вконтакте.

Он заявил, что во время ночных атак на Рязань жители не получили никаких оповещений и были вынуждены искать информацию самостоятельно.

«Никакого массового оповещения населения не производилось, в том числе не звучали звуковые оповещения о возможной воздушной тревоге. Как ветеран боевых действий, считаю, что это было бы необходимо. Любая готовность к экстренной ситуации очень важна!» — пояснил Стариков.

Депутат направил предложение об оповещении населения губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Напомним, 24 и 25 января Рязань подверглась атакам БПЛА.