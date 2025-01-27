Рязанский депутат-участник СВО возмутился отсутствием оповещений об атаках БПЛА

Депутат направил предложение об оповещении населения губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Рязанский депутат-участник СВО возмутился отсутствием оповещений об атаках БПЛА. Об этом депутат Александр Стариков написал на своей странице Вконтакте.

Он заявил, что во время ночных атак на Рязань жители не получили никаких оповещений и были вынуждены искать информацию самостоятельно.

«Никакого массового оповещения населения не производилось, в том числе не звучали звуковые оповещения о возможной воздушной тревоге. Как ветеран боевых действий, считаю, что это было бы необходимо. Любая готовность к экстренной ситуации очень важна!» — пояснил Стариков.

Депутат направил предложение об оповещении населения губернатору Рязанской области Павлу Малкову.

Напомним, 24 и 25 января Рязань подверглась атакам БПЛА.