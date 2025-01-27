Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram

В секретном чате пользователям якобы пишет поддержка мессенджера, однако на самом деле у них пытаются украсть аккаунт.

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в Telegram. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на эксперта направления «Народный фронт. Аналитика» Аллу Храпунову.

По ее словам, псевдоподдержка мессенджера информирует пользователя о якобы поступившем запросе на удаление его учетной записи и для «отмены» просит перейти по ссылке в секретном чате. На самом деле эта ссылка фишинговая и при введении логина и пароля аферисты получают доступ к аккаунту.

Специалист посоветовала проверить наличие значка верификации — синей галочки. Также отмечается, что настоящий аккаунт поддержки в Telegram не создает секретных чатов и его нельзя заблокировать.